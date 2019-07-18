2019-07-18T08:17:56+03:00
Общество

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Оно действует 18 и 19 июля
Варвара ДЫМ
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В один из ураганов в Сочи уже падали деревьяВ один из ураганов в Сочи уже падали деревья
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18 июля на Сочи может обрушиться ливень, с градом, шквалистым ветром и грозами.

- В ближайшие 1-3 чса и до конца суток 18 июля, а так же в течение суток 19 июля на территории курорта ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, грaдом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - говорится в объявленном в Сочи штормовом предупреждении. - На рекaх возможны резкие подъемы уровней воды, возрaстает риск схода селей в горной зоне, имеется опaсность формирования смерчей нaд морем.

Поэтому жителей и гостей города просят остаться в это время дома, не ходить на море. А также не оставлять машины под деревьями и различными конструкциями. Если случится ЧП, тут же звонить с мобильников по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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