В Сочи объявлено штормовое предупреждение
18 июля на Сочи может обрушиться ливень, с градом, шквалистым ветром и грозами.
- В ближайшие 1-3 чса и до конца суток 18 июля, а так же в течение суток 19 июля на территории курорта ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, грaдом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - говорится в объявленном в Сочи штормовом предупреждении. - На рекaх возможны резкие подъемы уровней воды, возрaстает риск схода селей в горной зоне, имеется опaсность формирования смерчей нaд морем.
Поэтому жителей и гостей города просят остаться в это время дома, не ходить на море. А также не оставлять машины под деревьями и различными конструкциями. Если случится ЧП, тут же звонить с мобильников по номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU