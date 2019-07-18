В Юбилейном микрорайоне Краснодара готовят к запуску выделенную полосу

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-18T08:28:00+03:00

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20 июля в Юбилейном микрорайоне Краснодара заработает новая выделенная полоса. Она появится на проспекте Чекистов от ул. Думенко до кольца возле Храма Рождества Христова и обратно — до ул. Думенко. Протяженность выделенки составит 3, 5 километров.

- Эта полоса поможет сэкономить время движения по каждому маршруту общественного транспорта более чем на 20 минут в день, - заявили в администрации города. - Проспект Чекистов — важная магистраль, по которой идет основной поток транспорта из Юбилейного микрорайона и обратно. При этом крайние правые полосы этой дороги фактически не используются для движения. И жители устроили на них автостоянку. Так что парковка по крайней правой полосе теперь будет запрещена.

Сейчас на этом участке рисуют новую разметку и готовят полотно к нововведению. Так что уже совсем скоро троллейбусы и автобусы, а также такси смогут передвигаться по этой полосе. Всего по ней будут курсировать один троллейбус и 9 автобусов . Посчитали и прибыль КТТУ от введения выделенной полосы - выручка троллейбуса № 8 может вырасти на 7 тыс. руб. в день.

ИСТОЧНИК KP.RU