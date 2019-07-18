2019-07-18T09:24:16+03:00
Общество

Активы «Геленджик-банка» продадут за 116 млн рублей

Имущество организации выставили на торги
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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Максимальная цена 5 лотов составляет около 116 млн рублей. В июле 2015 года у «Геленджик-банка» ЦБ отозвал лицензию. 14 августа регулятор подал в Арбитражный суд Кубани, чтобы признать организацию банкротом. В феврале 2018 года с трех владельцев банка суд требовал взыскать 188,7 млн рублей в пользу «Агентства страхования вкладов».

- Это земельные участки и права требований к нескольким юрлицам и физлицам: ООО «Афоня и партнеры», ООО «Неон», ООО «Росинформбезопасность», - сообщает Единый реестр сведений о банкротствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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