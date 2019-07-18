В Краснодаре у парня во рту взорвалась электронная сигарета

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-18T09:36:54+03:00

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23-летнего пациента привезли с травмой верхней челюсти после взрыва электронной сигареты во время затяжки. Врачи обработали и зашили рану, затем выписали парня домой, его жизни ничего не угрожает.

- Молодому человеку предстоит пластическая операция, которая устранит эстетические последствия взорвавшегося электронного аппарата, - сообщает пресс-служба минздрава края. – Гаджеты для курения тоже могут быть опасны. Любое воздействие на организм, будь то табак или специальная жидкость, всегда несут вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU