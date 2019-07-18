2019-07-18T09:56:26+03:00
Общество

На Кубани разрешили посещать больных в реанимации

ЗСК края приняли изменение в законе
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба ЗСКФОТО: пресс-служба ЗСК
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Раньше родственники не могли посещать больных, которые находятся в реанимации. Сначала поправки приняли на федеральном уровне, потом их утвердили в статье 6 краевого закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края» депутаты ЗСК. По их мнению, присутствие рядом с пациентом близкого человека – действенное лекарство.

- У людей должна быть возможность находиться рядом со своими близкими, когда тем тяжело, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. - И в целом польза от этого закона будет большая. Это еще один шаг по гуманизации нашей системы здравоохранения. У людей должна быть возможность быть рядом со своими близкими, когда тем тяжело. Желание помочь любимому человеку – простое и всем понятное человеческое чувство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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