На Кубани разрешили посещать больных в реанимации

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-18T09:56:26+03:00

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Раньше родственники не могли посещать больных, которые находятся в реанимации. Сначала поправки приняли на федеральном уровне, потом их утвердили в статье 6 краевого закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края» депутаты ЗСК. По их мнению, присутствие рядом с пациентом близкого человека – действенное лекарство.

- У людей должна быть возможность находиться рядом со своими близкими, когда тем тяжело, – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. - И в целом польза от этого закона будет большая. Это еще один шаг по гуманизации нашей системы здравоохранения. У людей должна быть возможность быть рядом со своими близкими, когда тем тяжело. Желание помочь любимому человеку – простое и всем понятное человеческое чувство.

ИСТОЧНИК KP.RU