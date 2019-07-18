Погода на Кубани с 19 по 20 июля: ливни с грозой и шквалистым ветром

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-18T10:42:42+03:00

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С начала недели Кубань находится во власти циклона, который принес ливни с градом и ветром под 20 метров в секунду, а на черноморском побережье появились смерчи и ускорилось донное течение. Из-за этого на пляже в Анапе даже временно запретили купаться. Такая погода в крае продержится до конца недели.

- Местами пройдет кратковременный дождь с грозой, ближе к концу 20 июля осадки прекратятся, - сообщает Гидрометцентр Кубани. – Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, днем 26-31. На Черноморском побережье местами дожди с грозой. Ветер северо-восточный и северный 6-11 метров в секунду, местами порывы могут подняться до 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 26-31.

ИСТОЧНИК KP.RU