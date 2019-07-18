2019-07-18T10:42:42+03:00
Происшествия

Погода на Кубани с 19 по 20 июля: ливни с грозой и шквалистым ветром

В некоторых районах края действует штормовое предупреждение
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

С начала недели Кубань находится во власти циклона, который принес ливни с градом и ветром под 20 метров в секунду, а на черноморском побережье появились смерчи и ускорилось донное течение. Из-за этого на пляже в Анапе даже временно запретили купаться. Такая погода в крае продержится до конца недели.

- Местами пройдет кратковременный дождь с грозой, ближе к концу 20 июля осадки прекратятся, - сообщает Гидрометцентр Кубани. – Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, днем 26-31. На Черноморском побережье местами дожди с грозой. Ветер северо-восточный и северный 6-11 метров в секунду, местами порывы могут подняться до 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 26-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ПАО «Банк УРАЛСИБ» предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
В Сочи со второго этажа выпала 2-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В бюджет Кубани снизились поступления налогов с игорного бизнеса на 27,2%
В Краснодаре запретят остановку и стоянку на 12 улицах
В Сочи на 5 лет посадили застройщика, обманщика дольщиков
В Краснодаре снизилась подростковая преступность на 36,8%
В Сочи бывший судебный пристав помогла должнику переоформить машину на сына
На Кубани у «Газпрома» украли 10 млн рублей
В Темрюкском районе пьяный отец попал в ДТП с 4 детьми
В Славянском районе спасатели эвакуировали людей из автобуса
В Адлере сбили насмерть двух пешеходов
В Приморско-Ахтарске на набережную выползли десятки змей
На Кубани разрешили посещать больных в реанимации
В Краснодаре у парня во рту взорвалась электронная сигарета
Активы «Геленджик-банка» продадут за 116 млн рублей
В Юбилейном микрорайоне Краснодара готовят к запуску выделенную полосу
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Анапе пройдет День здоровья
Кубанские виноделы смогут рассчитывать на господдержку
Краснодарцы оценили уровень жизни в городе