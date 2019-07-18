В Приморско-Ахтарске на набережную выползли десятки змей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-18T10:50:12+03:00

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По словам очевидцев, они решили отдохнуть подальше от центра города, где меньше отдыхающих. Компания расположилась на берегу моря и неожиданно вокруг них из щелей в асфальте начали выползать змеи. Отдыхающие сняли видео и выложили в соцсети.

- Мы в шоке, это же могут быть и ядовитые змеи! Боимся вообще уже гулять. А ещё говорят, что при скрещивании с гадюками ужи становятся ядовитыми, и внешне непонятно, опасные они или нет, - говорит местная жительница Светлана К. Регион online.

Эксперт заверил, что змеи на видео не опасны для людей.

- На видео обычные водяные ужи. Они не кусаются и сами на людей не нападут. Сейчас у них проходит брачный период. Однако, опасности для людей это не представляет. Кусает змея лишь тогда, когда чувствует опасность для себя или своего потомства. Часто причиной укуса является неадекватное поведение человека, донимающего змею. Если ужа трогать палкой, пытаться его разозлить, он будет защищаться, - заявил серпентолог Олег Патенков.

ИСТОЧНИК KP.RU