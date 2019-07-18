В Адлере сбили насмерть двух пешеходов

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-18T11:07:12+03:00

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На улице Урожайной переходили дорогу 55-летний мужчина и 58-летняя женщина, в это время по трассе мчался ВАЗ 2107, который сбил двух человек. От удара машина перевернулась, а пострадавшие скончались на месте.

- По предварительным данным 24-летний водитель ВАЗ 2107 сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходы скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU