2019-07-18T11:17:05+03:00
Общество

В Славянском районе спасатели эвакуировали людей из автобуса

Людей доставили в пункт временного размещения
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: "Кубань СПАС"ФОТО: "Кубань СПАС"
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18 июля рейсовый автобус «Донецк-Севастополь» сломался возле станицы Анастасиевской с 37 пассажирами. 3 часа водители пытались отремонтировать двигатель, но у них не получилось, поэтому вызвали спасателей.

- На место прибыли сотрудники Славянского отряда «Кубань-СПАС», - сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС». - Спасатели на служебном автомобиле отвезли людей с вещами в пункт временного размещения станицы Анастасиевской. Часть пассажиров отправили дальше по маршруту проходящими автобусами, остальные дожидаются своего рейса. Медипомощь никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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