В Темрюкском районе пьяный отец попал в ДТП с 4 детьми

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-18T11:31:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 17 июля в районе 33-километра трассы «Краснодар – Темрюк» произошло ДТП, где пострадали четверо детей. Их госпитализировали. По предварительным данным, пьяный 40-летний водитель «ВАЗ 21124» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Скания».

- 10-летняя девочка, 9-ти, 5-ти и 2-х летние мальчики перевозили в «Ладе» не пристегнутыми, их госпитализировали, - сообщает сайт УГИБДД края. - Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекцией передали информацию о ДТП в органы опеки и попечительства.

ИСТОЧНИК KP.RU