В Темрюкском районе пьяный отец попал в ДТП с 4 детьми
Он выехал на встречку
ФОТО: УГИБДД края
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Вечером 17 июля в районе 33-километра трассы «Краснодар – Темрюк» произошло ДТП, где пострадали четверо детей. Их госпитализировали. По предварительным данным, пьяный 40-летний водитель «ВАЗ 21124» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Скания».
- 10-летняя девочка, 9-ти, 5-ти и 2-х летние мальчики перевозили в «Ладе» не пристегнутыми, их госпитализировали, - сообщает сайт УГИБДД края. - Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекцией передали информацию о ДТП в органы опеки и попечительства.
ИСТОЧНИК KP.RU