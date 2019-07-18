На Кубани у «Газпрома» украли 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-18T11:44:59+03:00

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Следственный отдел Динского района завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника участка ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Женщину подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере. Следствие установило, что предприниматель попросил замначальника помочь подключить газ в коммерческое помещение неофициально. За свои услуги женщина попросила 200 тысяч рублей. Скоро она предстанет перед судом.

- Причиной увольнения сотрудника стали результаты проверки и службы корпоративной безопасности «Газпром межрегионгаз Краснодар» в сентябре 2018 года,- сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар». - Проверка выявила факт бездоговорного потребления газа предпринимателем и участие замначальника участка в Динском районе. Нарушения устранены, с предпринимателем заключен договор поставки газа, нанесенный компании ущерб около 10 млн рублей в сентябре 2018 года возмещен полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU