В Сочи бывший судебный пристав помогла должнику переоформить машину на сына
Теперь ее подозревают в превышении должностных полномочий
ФОТО: архив "КП"
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С июля по ноябрь 2018 года у судебного пристава было 7 исполнительных производств по 62-летнего мужчине. Два из них объединили в одно. Общая сумма взыскания с ответчика превысила 5,2 миллиона рублей.
- Женщина отменила запрет на регистрацию автомобиля должника стоимостью 3 миллиона рублей. В результате мужчина смог переоформить машину на своего сына, поэтому взыскать автомобиль из-за долгов теперь невозможно, - сообщает пресс-служба СУ СКР края. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU