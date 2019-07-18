В Краснодаре снизилась подростковая преступность на 36,8%

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-18T12:13:18+03:00

С начала года они 79 раз нарушили закон

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За 6 месяцев 2019 года подростковая преступность снизилась на 36,8%, несовершеннолетними совершено 79 преступлений, это на 46 меньше чем за аналогичный период прошлого года. Всего на учете ОПДН города состоит 535 несовершеннолетних и 262 неблагополучных родителя.

- С начала года зарегистрировано 91 сообщение о самовольном уходе из дома несовершеннолетних, это на 35 фактов больше чем за аналогичный период прошлого года, - сообщает пресс-служба УМВД Краснодара. - Все ушедшие найдены, переданы законным представителям. Во время рейдов по № 1539 выявлено 1689 подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU