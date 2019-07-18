В Сочи на 5 лет посадили застройщика, обманщика дольщиков

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-18T12:22:02+03:00

Он брал деньги, а возводил девятиэтажку без разрешения на строительство

Изменить размер текста: A A

Сергей Антонян обвиняется в мошенничестве. Он брал деньги с граждан на строительство девятиэтажного дома на улице Буковой, 10. Разрешения на строительство высотки не получал. Дом признали самостроем и подлежит сносу.

- От мошеннических действий пострадали 106 человек с разных регионов России. Причинённый ущерб – свыше 130 миллионов рублей, - рассказала старший помощник прокурора Сочи Ирина Пруц.

По данным пресс-службы администрации Сочи, власти готовы рассмотреть мировое соглашение с обманутыми дольщиками. Это возможно после экспертизы, которая подтвердит, что объект безопасен и соответствует всем требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU