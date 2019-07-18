В Краснодаре запретят остановку и стоянку на 12 улицах

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-18T12:28:36+03:00

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Это сделали, чтобы сократить пробки и повысить безопасность на дорогах. Припаркованные на тротуаре машины часто выходят на проезжую часть. Из-за этого водителям приходится их объезжать, это создает заторы на дорогах и увеличивает вероятность ДТП.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, с 1 октября новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, установят:

— по улице Товарной; — по улице Карасунской — от Базовской до Леваневского; — по улице Карасунской — от Янковского до Седина; — по улице Кубанской Набережной — от здания № 222 до Тургенева; — по улице Уральской, 168/1; — по улице Братьев Дроздовых в районе пересечения с Гоголя; — по улице Новокузнечной — от здания № 9 до Рашпилевской; — по улице Набережной; — по улице им. Челюскина; — по улице им. Кочубея; — по улице Котовского — от Гагарина до Красных Партизан — по улице Бабушкина от 2-го проезда Пластуновского до Котовского.

ИСТОЧНИК KP.RU