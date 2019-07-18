В бюджет Кубани снизились поступления налогов с игорного бизнеса на 27,2%

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-18T12:39:32+03:00

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За первые 6 месяцев в бюджет края поступило 232,9 млн рублей. По сравнению с прошлым годом сумма снизилась на 27,2 процента.

- Всего в 2019 году бюджет Кубани планирует получить с игорного бизнеса 421,6 млн рублей налогов, - сообщает минфин края. - На 1 июля поступило только 55,2% от планового показателя.

В 2010 году открыли игорную зону «Азов-Сити» в Щербиновском районе. В проект вложили 1 млрд рублей администрация края и 6 млрд – частные инвесторы. Затем проект закрыли в 2018 году, потому что открыли казино в Красной Поляне. По закону двух игорных зон быть в регионе не может.

ИСТОЧНИК KP.RU