В Сочи со второго этажа выпала 2-летняя девочка

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-18T13:10:30+03:00

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Несчастный случай произошел 18 июля на улице Роз, 23. Мама девочки не уследила за ней, и ребенок выпал со второго этажа.

- В настоящее время пострадавшая находится в городской больнице №9 в состоянии средней степени тяжести. Врачи делают положительные прогнозы, - сообщают «Кубанские новости».

21 июня на Кубани из окон выпали 4 ребенка. В поселке Глебовка со второго этажа, оперевшись на москитную сетку, выпала 7-летняя девочка. В шоке с переломом плеча, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ребенка госпитализировали.

В Кропоткине 3-летняя девочка тоже облокотилась на москитную сетку выпала с 3-го этажа. С открытой черепно-мозговой травмой и переломами лица малышку доставили в реанимацию.

В Горячем Ключе сразу два маленьких ребенка выпали из окна одной квартиры на первом этаже. Малышки - одна в возрасте 3-х лет, а другая 2 лет и 11 месяцев. Девочки закрылись в комнате, залезли на подоконник, наклонились на москитную сетку и обе упали вниз. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU