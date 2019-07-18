2019-07-18T13:10:30+03:00
Общество

В Сочи со второго этажа выпала 2-летняя девочка

Ребенок выжил
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел 18 июля на улице Роз, 23. Мама девочки не уследила за ней, и ребенок выпал со второго этажа.

- В настоящее время пострадавшая находится в городской больнице №9 в состоянии средней степени тяжести. Врачи делают положительные прогнозы, - сообщают «Кубанские новости».

21 июня на Кубани из окон выпали 4 ребенка. В поселке Глебовка со второго этажа, оперевшись на москитную сетку, выпала 7-летняя девочка. В шоке с переломом плеча, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ребенка госпитализировали.

В Кропоткине 3-летняя девочка тоже облокотилась на москитную сетку выпала с 3-го этажа. С открытой черепно-мозговой травмой и переломами лица малышку доставили в реанимацию.

В Горячем Ключе сразу два маленьких ребенка выпали из окна одной квартиры на первом этаже. Малышки - одна в возрасте 3-х лет, а другая 2 лет и 11 месяцев. Девочки закрылись в комнате, залезли на подоконник, наклонились на москитную сетку и обе упали вниз. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ПАО «Банк УРАЛСИБ» предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В бюджет Кубани снизились поступления налогов с игорного бизнеса на 27,2%
В Краснодаре запретят остановку и стоянку на 12 улицах
В Сочи на 5 лет посадили застройщика, обманщика дольщиков
В Краснодаре снизилась подростковая преступность на 36,8%
В Сочи бывший судебный пристав помогла должнику переоформить машину на сына
На Кубани у «Газпрома» украли 10 млн рублей
В Темрюкском районе пьяный отец попал в ДТП с 4 детьми
В Славянском районе спасатели эвакуировали людей из автобуса
В Адлере сбили насмерть двух пешеходов
В Приморско-Ахтарске на набережную выползли десятки змей
Погода на Кубани с 19 по 20 июля: ливни с грозой и шквалистым ветром
На Кубани разрешили посещать больных в реанимации
В Краснодаре у парня во рту взорвалась электронная сигарета
Активы «Геленджик-банка» продадут за 116 млн рублей
В Юбилейном микрорайоне Краснодара готовят к запуску выделенную полосу
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Анапе пройдет День здоровья
Кубанские виноделы смогут рассчитывать на господдержку
Краснодарцы оценили уровень жизни в городе