2019-07-18T13:22:53+03:00
Общество

ПАО «Банк УРАЛСИБ» предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке

Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: УРАЛСИБФото: УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает новую услугу – оплату жилищно-коммунальных услуг в Мобильном и Интернет-банке УРАЛСИБ с помощью единого лицевого счета (ЕЛС) без квитанций и реквизитов.

Счета по номеру ЕЛС можно найти в Интернет-банке в разделе «Оплата услуг и переводы», в Мобильном банке – «Платежи» или выбрать в списке услуг.

ЕЛС указан в платежной квитанции, либо его можно получить в Управляющей компании, а также в личном кабинете пользователя Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый способ совершения операций, без посещения офисов Банка. Курс иностранной валюты для совершения перевода тоже более выгодный, по сравнению с покупкой валюты через кассу. Проведение переводов доступно в режиме 24/7.

(генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи со второго этажа выпала 2-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В бюджет Кубани снизились поступления налогов с игорного бизнеса на 27,2%
В Краснодаре запретят остановку и стоянку на 12 улицах
В Сочи на 5 лет посадили застройщика, обманщика дольщиков
В Краснодаре снизилась подростковая преступность на 36,8%
В Сочи бывший судебный пристав помогла должнику переоформить машину на сына
На Кубани у «Газпрома» украли 10 млн рублей
В Темрюкском районе пьяный отец попал в ДТП с 4 детьми
В Славянском районе спасатели эвакуировали людей из автобуса
В Адлере сбили насмерть двух пешеходов
В Приморско-Ахтарске на набережную выползли десятки змей
Погода на Кубани с 19 по 20 июля: ливни с грозой и шквалистым ветром
На Кубани разрешили посещать больных в реанимации
В Краснодаре у парня во рту взорвалась электронная сигарета
Активы «Геленджик-банка» продадут за 116 млн рублей
В Юбилейном микрорайоне Краснодара готовят к запуску выделенную полосу
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Анапе пройдет День здоровья
Кубанские виноделы смогут рассчитывать на господдержку
Краснодарцы оценили уровень жизни в городе