2019-07-18T13:59:41+03:00
Общество

Товарооборот между Кубанью и Белоруссией в 2018 году превысил 356 млн долларов

За 4 года он вырос на 29%
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
Изменить размер текста:

Губернатор прокомментировал сотрудничество с белорусскими партнерами на VI форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. Вениамин Кондратьев отметил, что товарооборот между республикой и Кубанью вырос за 4 года на 104 млн долларов.

- В 2015 году товарооборот - 252 млн долларов, в 2018 - 356 млн долларов. Свою продукцию в Беларусь экспортируют 40 компаний края. Прежде всего, это товары сельского хозяйства. Несколько лет мы поставляем в Беларусь семена кукурузы – около двух тысяч тонн ежегодно, – отметил Вениамин Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации края, перспективной для сотрудничества является легкая промышленность за счет качественных белорусских тканей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в селе Белая глина избили кота
В Крымске ищут вора, укравшего дорогие украшения и пол-литра коньяка
Появилось видео с задержанным по делу «краснодарских стрелков»
В Госдуме приняли закон, который поможет завершить возведение кубанских долгостроев
Роддом станицы Динской шокировал будущих мам
В Краснодар прибыла юниорская сборная Сирии по футболу
В столице Кубани продолжается работа по снижению уличной преступности
Главный волшебник "Сочи Парка" выступит на фестивале в горах
В Краснодаре завершаются работы по модернизации перекрестка Бородинской и Почтовой
В Туапсе на горпляже избивают коня
В 2019 году работу нашли 11 тысяч кубанских подростков
На матч ФК «Сочи» - «Зенит» продали 15 тысяч билетов
Температура воды в Черном море 18 июля 2019: в районе Анапы купаться довольно комфортно
На Кубани мужчину будут судить сразу за несколько преступлений
В Краснодаре к 75-летию Великой Победы отремонтируют все мемориалы
В Геленджике спасатели за день помогли двум туристам
В Геленджике снесли гостиницу-самострой
Задержанный по делу «краснодарских стрелков» заключен под стражу
На пляже в Дагомысе появилось Бюро находок
ПАО «Банк УРАЛСИБ» предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
В Сочи со второго этажа выпала 2-летняя девочка