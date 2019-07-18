Товарооборот между Кубанью и Белоруссией в 2018 году превысил 356 млн долларов

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-18T13:59:41+03:00

За 4 года он вырос на 29%

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Губернатор прокомментировал сотрудничество с белорусскими партнерами на VI форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. Вениамин Кондратьев отметил, что товарооборот между республикой и Кубанью вырос за 4 года на 104 млн долларов.

- В 2015 году товарооборот - 252 млн долларов, в 2018 - 356 млн долларов. Свою продукцию в Беларусь экспортируют 40 компаний края. Прежде всего, это товары сельского хозяйства. Несколько лет мы поставляем в Беларусь семена кукурузы – около двух тысяч тонн ежегодно, – отметил Вениамин Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации края, перспективной для сотрудничества является легкая промышленность за счет качественных белорусских тканей.

ИСТОЧНИК KP.RU