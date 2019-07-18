На пляже в Дагомысе появилось Бюро находок

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-18T17:35:29+03:00

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В Дагомысе мэр оставил замечания еще до входа на пляж. Половину улицы Армавирской перегородили легковые автомобили, которые загораживают проезд. Там же открыли Бюро находок, чтобы помогать туристам искать пропавшие или украденные вещи.

- В Дагомысе это сделал арендатор пляжа, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи. – Так предприниматель борется с воровством и потерянными вещами туристов. Что касается загороженного проезда, то там планируют сделать еще парковки, чтобы пляж был доступнее для инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU