Задержанный по делу «краснодарских стрелков» заключен под стражу

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-18T17:45:42+03:00

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26-летнего уроженца Новороссийска Кирилла Донченко. проходящего по резонансному уголовному делу «краснодарских стрелков», заключили под стражу. Как стало известно, два года отсиживался в одном из неприметных поселков Темрюкского района. Но все же силовики смогли узнать его местонахождение. Выслеживали его в рамках масштабной спецоперации, где самым главным было, чтобы информация не просочилась в Сеть.

Задержали его оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Темрюкском районе, где на съемном жилье скрывался от органов предварительного следствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721011" frameborder="0"></iframe> Видео из зала суда об избрании меры пресечения Кириллу Донченко Видео: СУ СК по Краснодарскому краю..

- Участник данной преступной группы, готовил и создавал подходящие условия для нападения на людей. Также он отвечал за организацию сокрытия следов преступления, в том числе предметов, используемых в качестве оружия и средств связи, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, в августе 2017 года на стационарном посту ДПС на Ейском шоссе города остановили Toyota Camry, в которой ехали трое парней. 21-летний Никита Медведев во время проверки документов ударил полицейского по лицу и начал палить из оружия, ранив другого правоохранителя. Позже он устроил еще и погоню со стрельбой в центре Краснодара. Обстреляв авто гаишников, водила скрылся, бросив свою иномарку посреди дороги.Оказалось, что остановили Медведева по ориентировке. Он с группой молодых люд.ей в ночь на 22 августа в поселке Северном напал на 32-летнего начальника службы безопасности одного из краснодарских предприятий.

Но не все причастные к преступлениям предстали перед законом. Осудили лишь четверых из девяти нападавших - Владислав Гмыря отправился в колонию особого режима на 8,5 лет, покушавшийся на полицейских Никита Медведев получил 17 лет лишения свободы, Дмитрию Карачкину дали 3,5 года колонии. 24-летний Александр Муковоз (бывший лейтенант полиции из Новороссийска) приговорен к семи годам. Остальные пятеро пустились в бега.

ИСТОЧНИК KP.RU