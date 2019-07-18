В Геленджике снесли гостиницу-самострой

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-18T14:53:45+03:00

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На улице Раевского женщина построила гостиницу. Суд решил снести самострой в течение одного месяца. Причем оплатить снос здания должна его владелица. Еще ей запретили выезжать из России.

- На земельный участок и находящуюся на ней гостиницу наложили арест, - наложен арест, - сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю. – Собственнику самостроя запретили выезжать из страны.

Напомним, в Сочи в начале июня тоже снесли 5-этажный самострой. На небольшом участке планировалось строительство трехэтажного коттеджа для одной семьи, площадью 335,3 квадратного метра. Подробнее читайте на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU