В Геленджике спасатели за день помогли двум туристам

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-18T15:07:44+03:00

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В районе маяка 37-летняя туристка из Нарьян-Мара спустилась с горы к морю. На обратном пути шла в подъем, несколько раз поскользнулась и позвала на помощь спасателей, который соорудили веревочные перила и с помощью альпинистского снаряжения подняли женщину на 40 метров. Госпитализация женщине не потребовалась.

- Во втором случае туристке из Мурманска на ногу упал с горы камень, - сообщает пресс-служба пресс-служба «Кубань-СПАС». - 36-летняя женщина загорала на берегу моря в районе соснового кемпинга. Внезапно ей на ногу упал камень размером с два кирпича. От удара ей раздробило голень. Медики оказали женщине первую помощь, а спасатели на носилках подняли ее к карете скорой помощи. Туристку госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU