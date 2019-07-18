В Краснодаре к 75-летию Великой Победы отремонтируют все мемориалы
Об этом заявил мэр на 77-м заседании гордумы
ФОТО: пресс-служба администрации края
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На мероприятии обсудили подготовку к празднованию 75 годовщины Дня Победы. К памятной дате в городе отремонтируют все мемориалы. Еще установят бюсты 4 героев СССР в школе №58.
- Уже готовимся ко Дню Победы, - сказал Первышов. - Финансирование на эти работы заложили заранее и скоро начнем работы. Хотим отремонтировать и привести в порядок все памятные места и мемориалы, связанные с ВОВ.
Еще в школе №58 установят 4 бюста героев СССР: Николая Максимовича Иванова, Якова Трофимовича Кобзаря, Дмитрия Григорьевича Мирошниченко и Андрея Ефимовича Черцова. Эти герои защищали Кубань и СССР от фашизма в годы ВОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU