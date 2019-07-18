На Кубани мужчину будут судить сразу за несколько преступлений

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-18T15:43:14+03:00

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В Красноармейском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотиков.

- Ранее полицейские получили информацию о том, что мужчина незаконно выращивает запрещенные растения и хранит наркотики у себя дома. Данная информация подтвердилась в ходе проведенной проверки. У злоумышленника изъяли более 2,5 кг наркотического вещества. Проведенная экспертиза показала, что это – марихуана. Выяснилось, что местный житель намеревался продать запрещенное к обороту на территории нашей страны вещество, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ходе обыска у подозреваемого обнаружили оружие и боеприпасы. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU