2019-07-18T17:21:13+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 18 июля 2019: в районе Анапы купаться довольно комфортно

Море у берегов курорта прогреется до 23 градусов
Максим ОСОКИН
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Несмотря на циклон, вода в Черном море остается довольно теплой.Несмотря на циклон, вода в Черном море остается довольно теплой.Фото: Елена АРАКЕЛЯН
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Несмотря на установившуюся на Кубани пасмурную погоду, температура воды в Черном море продолжает оставаться довольно комфортной. Однако тем, кто любит «погорячее», стоит отправится на отдых в район Сочи или Туапсе. Здесь термометр, опущенный в воду, покажет порядка 24,5 градусов.

- А вот тех, кто предпочитает более прохладные ванны, ждут в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Здесь температура морской воды составляет порядка 23 градусов, - сообщается на сайте Росгидромета.

Стоит отметить, что на пляжах Анапы в последнее время часто появляются черные шары. Они означают, что купание запрещено. Это связано с сильным донным течением и «отжимным» ветром, которые стали частыми гостями на курорте.

Напомним, с начала недели Кубань находится во власти циклона, который принес ливни с градом и ветром под 20 метров в секунду, а на черноморском побережье появились смерчи и ускорилось донное течение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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