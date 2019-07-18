Температура воды в Черном море 18 июля 2019: в районе Анапы купаться довольно комфортно

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-18T17:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на установившуюся на Кубани пасмурную погоду, температура воды в Черном море продолжает оставаться довольно комфортной. Однако тем, кто любит «погорячее», стоит отправится на отдых в район Сочи или Туапсе. Здесь термометр, опущенный в воду, покажет порядка 24,5 градусов.

- А вот тех, кто предпочитает более прохладные ванны, ждут в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Здесь температура морской воды составляет порядка 23 градусов, - сообщается на сайте Росгидромета.

Стоит отметить, что на пляжах Анапы в последнее время часто появляются черные шары. Они означают, что купание запрещено. Это связано с сильным донным течением и «отжимным» ветром, которые стали частыми гостями на курорте.

Напомним, с начала недели Кубань находится во власти циклона, который принес ливни с градом и ветром под 20 метров в секунду, а на черноморском побережье появились смерчи и ускорилось донное течение.

ИСТОЧНИК KP.RU