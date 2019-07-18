На матч ФК «Сочи» - «Зенит» продали 15 тысяч билетов
Хозяева планируют открыть верхний ярус стадиона «Фишт»
ФОТО: ФК "Сочи"
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Первая домашняя игра сочинцев в РПЛ пройдет против действующего чемпиона России «Зенита». Все выставленные на продажу билеты проданы. Из-за этого на стадионе откроют дополнительные места верхнего яруса.
- Решение об открытии второго яруса назревало, его необходимо проработать и согласовать. На это потребовались дополнительные силы безопасности и т.д. Вчера последние формальности уладили. Организаторам осталось утвердить старт продаж с билетным оператором, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Игра между ФК «Сочи» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Фишт» в воскресенье, 21 июля в 21:30.
ИСТОЧНИК KP.RU