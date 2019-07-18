На матч ФК «Сочи» - «Зенит» продали 15 тысяч билетов

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-18T17:20:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая домашняя игра сочинцев в РПЛ пройдет против действующего чемпиона России «Зенита». Все выставленные на продажу билеты проданы. Из-за этого на стадионе откроют дополнительные места верхнего яруса.

- Решение об открытии второго яруса назревало, его необходимо проработать и согласовать. На это потребовались дополнительные силы безопасности и т.д. Вчера последние формальности уладили. Организаторам осталось утвердить старт продаж с билетным оператором, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Игра между ФК «Сочи» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Фишт» в воскресенье, 21 июля в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU