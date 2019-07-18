2019-07-18T16:29:23+03:00
Общество

В 2019 году работу нашли 11 тысяч кубанских подростков

Молодежь предпочитает трудоустраиваться временно
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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До конца 2019 года в Краснодарском крае планируют временно трудоустроить более 22,5 подростков. Уже нашли работу порядка 11 тысяч несовершеннолетних.

- Традиционно, временным заработком интересуются молодые люди от 14 до 18 лет. Они предпочитают работать во время каникул, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Наибольшей популярностью у несовершеннолетних пользуются вакансии, которые не требуют специальных навыков или образования. Среди таковых: курьеры, подсобные рабочие, уборщики помещений и территорий, рабочие зеленого хозяйства, дворники, промоутеры.

Чтобы получить работу, подросткам необходимо обращаться в центр занятости, который есть в каждом муниципальном образовании региона. С собой необходимо иметь паспорт и трудовую книжку, если она уже имеется у несовершеннолетнего в наличии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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