В Туапсе на горпляже избивают коня

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-18T16:43:16+03:00

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С 10 июня на горпляже города появился мужчина с конем. На животном он за деньги катал туристов и не стеснялся при всех бить его ногами, камнями и палками за малейшее непослушание. Из-за этого прохожие вызвали полицию и написали заявление.

- Я работаю рядом в одном из торговых ларьков. С 10 июня он бьет коня палками, камнями иногда ногами, - написала в соцсетях очевидица происшествия. – Животное бродит по пляжу в крови, у него раздроблены копыта, потому что его горе-хозяин неудачно почистил их ножом и надел подковы. Мужчина коня совсем не кормит и не ухаживает. Лошадь не в состоянии сопротивляться, ее хозяин часто привязывает очень туго к дереву, а потом начинает избивать.

Издевательства надоели, и местные заявили в полицию. По их словам, сначала стражи закона не восприняли их просьбу серьезно, поэтому заявление зарегистрировали только 15 июля. Вдобавок, продавцы ларьков жаловались, что хозяин лошади не убирает за конем, который постоянно ходит в туалет у мест, где народ покупает сувениры и еду.

- 15 июля по факту нанесения побоев животному зарегистрирован материал в местном отделении полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. – Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU