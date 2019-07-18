2019-07-18T16:55:58+03:00
Общество

В Краснодаре завершаются работы по модернизации перекрестка Бородинской и Почтовой

Здесь появились дополнительные полосы для поворотов
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре завершаются работы в районе пересечения улиц Почтовой и Бородинской. Специалисты уже привели в порядок проезжую часть ул. Почтовой. При подъезде к Бородинской ее расширили и организовали отдельную полосу для поворота направо. В свою очередь, по ул. Бородинской с въезда и выезда в город поменяли число полос, добавив с каждой из сторон выделенную для левого поворота.

- Благодаря введению новых полос для поворотов пропускная способность перекрестка значительно увеличится, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На перекрёстке уже установили дорожные знаки. Кроме того, обновили разметку всех пешеходных переходов. В ночь на 19 июля 2019 года все работы на пересечении улиц Бородинской и Почтовой завершат. При этом специалисты продолжат мониторить работу светофорных объектов, чтобы, в случае необходимости, внести корректировки в их работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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