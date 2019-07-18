2019-07-18T16:59:33+03:00
Общество

Главный волшебник "Сочи Парка" выступит на фестивале в горах

Владимир Полищук, знакомый гостям Сочи Парка по ежедневному шоу «Волшебство начинается!», даст большое представление на «Мультфестивале» всесезонного курорта «Горки Город»
Иван ЕГОРОВ
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Фото пресс-службы "Сочи парка".Фото пресс-службы "Сочи парка".
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19 июля гости семейного праздника увидят интерактивное шоу от обладателя международной премии «Merlin Award». Для уличного выступления на высоте свыше 960 м волшебник подготовил новую программу - Владимир Полищук удивит детей и взрослых иллюзионными трюками, чудесами ментальной и микромагии, будут и яркие импровизации. Начало выступления одного из самых известных магов мира в 18.00 в Верхнем городе.

«Мультфестиваль» будет проходить 19 и 20 июля, и за это время на разных площадках в горах гости увидят еще несколько шоу героев "Сочи Парка": музыкальное «Страшно веселое шоу Кощея Бессмертного» и танцевальное от группы «Зая», интерактивное от Бабы Яги, кукольный спектакль «Сказки на лавочке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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