В столице Кубани продолжается работа по снижению уличной преступности

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-18T17:12:59+03:00

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В Краснодаре реконструируют бывшее здание общежития Росгвардии по ул.1 Мая. Его недавно перевели в муниципальную собственность. После завершения работ, здесь разместится Калиниская сельская администрация, а также отдел полиции, работающий на данной территории.

- Также, в планах строительство административного корпуса, который появится на ул. Фестивальной. Его возведут на месте старого здания, ремонтировать которое в данный момент уже не имеет смысла. В новом сооружении разместят, в частности, пункт участковых уполномоченных, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Стоит добавить, что в первом полугодии 2019 года, в Краснодаре более чем на 5% сократилось количество преступлений, совершенных на улицах, площадях и в парках. Также уменьшилось количество умышленных убийств, грабежей и разбойных нападений.

ИСТОЧНИК KP.RU