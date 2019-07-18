2019-07-18T17:42:30+03:00
Спорт

В Краснодар прибыла юниорская сборная Сирии по футболу

Спортсмены из Арабской Республики проведут в столице Кубани несколько товарищеских матчей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов РоссииФото: Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России
Изменить размер текста:

В Краснодар прибыла спортивная делегация Сирийской Арабской Республики. В ее составе юниорская сборная страны по футболу и тренерский состав.

- Ожидается, что спортсмены до 23-х лет, прибывшие из Сирии проведут несколько тенировок на полях региональной столицы. Помимо этого, они проведут несколько матчей с кубанскими командами, а в заключении визита сыграют против сборной Краснодарского края, - рассказали «КП» - Кубань» в Краснодарском краевом региональном отделении Федерации спортивных журналистов России.

Напомним, на матч ФК «Сочи» - «Зенит» продали 15 тысяч билетов. Первая домашняя игра сочинцев в РПЛ пройдет против действующего чемпиона России. Все выставленные на продажу билеты проданы. Из-за этого на стадионе откроют дополнительные места верхнего яруса. Игра между ФК «Сочи» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Фишт» в воскресенье, 21 июля в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в селе Белая глина избили кота
В Крымске ищут вора, укравшего дорогие украшения и пол-литра коньяка
Появилось видео с задержанным по делу «краснодарских стрелков»
В Госдуме приняли закон, который поможет завершить возведение кубанских долгостроев
Роддом станицы Динской шокировал будущих мам
В столице Кубани продолжается работа по снижению уличной преступности
Главный волшебник "Сочи Парка" выступит на фестивале в горах
В Краснодаре завершаются работы по модернизации перекрестка Бородинской и Почтовой
В Туапсе на горпляже избивают коня
В 2019 году работу нашли 11 тысяч кубанских подростков
На матч ФК «Сочи» - «Зенит» продали 15 тысяч билетов
Температура воды в Черном море 18 июля 2019: в районе Анапы купаться довольно комфортно
На Кубани мужчину будут судить сразу за несколько преступлений
В Краснодаре к 75-летию Великой Победы отремонтируют все мемориалы
В Геленджике спасатели за день помогли двум туристам
В Геленджике снесли гостиницу-самострой
Задержанный по делу «краснодарских стрелков» заключен под стражу
На пляже в Дагомысе появилось Бюро находок
Товарооборот между Кубанью и Белоруссией в 2018 году превысил 356 млн долларов
ПАО «Банк УРАЛСИБ» предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
В Сочи со второго этажа выпала 2-летняя девочка