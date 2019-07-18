В Краснодар прибыла юниорская сборная Сирии по футболу

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-18T17:42:30+03:00

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В Краснодар прибыла спортивная делегация Сирийской Арабской Республики. В ее составе юниорская сборная страны по футболу и тренерский состав.

- Ожидается, что спортсмены до 23-х лет, прибывшие из Сирии проведут несколько тенировок на полях региональной столицы. Помимо этого, они проведут несколько матчей с кубанскими командами, а в заключении визита сыграют против сборной Краснодарского края, - рассказали «КП» - Кубань» в Краснодарском краевом региональном отделении Федерации спортивных журналистов России.

Напомним, на матч ФК «Сочи» - «Зенит» продали 15 тысяч билетов. Первая домашняя игра сочинцев в РПЛ пройдет против действующего чемпиона России. Все выставленные на продажу билеты проданы. Из-за этого на стадионе откроют дополнительные места верхнего яруса. Игра между ФК «Сочи» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Фишт» в воскресенье, 21 июля в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU