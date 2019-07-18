Роддом станицы Динской шокировал будущих мам

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-18T17:56:55+03:00

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Палаты дневного стационара пугают женщин. Внутри все выглядит удручающе, будто здесь не делали ремонт 50 лет: пошарпанные стены с обвалившейся штукатуркой, деревянные окна с паутиной и осыпавшейся краской. Такое зрелище можно увидеть в 20 километрах от Краснодара. Снимками из палаты поделилась одна из беременных жительниц станицы Динской.

- Рожать в Динской или лежать в нашем роддоме на сохранении - то еще удовольствие, - цитирует будущую маму Регион Online. - В палатах нет москитных сеток и плит-систем кондиционеров. Беременные мучаются в таких условиях. Один душ на всех. Навреное, здесь никогда не было ремонта. Это ужасно.

Главврач Динской ЦРБ Эдуард Асланян прокомментировал ситуацию местной газете РВС. Он заявил, что ремонт роддома будет не раньше 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU