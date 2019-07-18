В Госдуме приняли закон, который поможет завершить возведение кубанских долгостроев

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-18T18:05:43+03:00

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Сегодня 18 июля 2019 года Госдума России приняла закон, который позволит достроить ряд проблемных объектов на территории Краснодарского края. Документ разрешает создание регионального фонда, который позволит разрешить данную проблему. Его будут наполнять за счет средств федерального и регионального бюджетов.

- Сейчас на Кубани насчитывается порядка 40 проблемных объектов. Для данных долгостроев не получалось найти инвесторов, так как объекты являются крайне инвестиционно- непривлекательными, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на Кубани действует региональный закон, позволяющий предоставлять земельные участки без торгов тем застройщикам, которые берутся за работу с проблемными объектами.

Помимо этого, депутаты приняли поправки, которые разрешают направлять бюджетные средства на решение проблемы обманутых дольщиков. В 2019 году на эти цели выделили 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU