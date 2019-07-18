Появилось видео с задержанным по делу «краснодарских стрелков»

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-18T18:13:48+03:00

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Появилось видео из зала суда в Краснодаре с задержанным по делу «краснодарских стрелков» Кириллом Донченко. 18 июля, по данным СУ СК по Краснодарскому краю, ему избрали меру пресечения на время следствия.

Напомним, от правоохранителей он скрывался почти 2 года. Но все же его удалось задержать. Пойман он был на съемном жилье в Темрюкском районе Краснодарского края. - Когда оперативники ворвались в помещение, было видно, что он явно не ожидал этого. Стоит сказать, задержанный за два года внешне изменился. У него другая прическа, он отрастил длинную бороду. Узнать его удалось с трудом. Все это время он жил под другим именем, работал нелегально.

- Участник данной преступной группы, готовил и создавал подходящие условия для нападения на людей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Также он отвечал за организацию сокрытия следов преступления, в том числе предметов, используемых в качестве оружия и средств связи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721011" frameborder="0"></iframe> Видео из зала суда об избрании меры пресечения Кириллу Донченко Видео: СУ СК по Краснодарскому краю..

ИСТОЧНИК KP.RU