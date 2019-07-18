2019-07-18T18:18:03+03:00
Происшествия

В Крымске ищут вора, укравшего дорогие украшения и пол-литра коньяка

На месте преступления остались следы и "пальчики"
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Полицейские разыскивают вора. Из дома директора танцевальной школы в Крымске он вынес семь серебрянных монет, мужские золотые часы, еще 13 наименований дорогих ювелирных украшений и пол-литра коньяка.

На месте преступления правоохранители нашли следы и "пальчики" неизвестного. Поиск ведется кинологами с собаками.

Напомним, сегодня, 18 июля, в Темрюкском районе задержали еще одного из "краснодарских стрелков". Летом прошлого года банда стрелков оказала сопротивление на посту ГИБДД. Позже стало известно сразу о серии преступлений, к которым они причастны. Стоит сказать, задержанный за два года внешне изменился. У него другая прическа, он отрастил длинную бороду. Узнать его удалось с трудом. Все это время он жил под другим именем, работал нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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