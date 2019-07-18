На Кубани в селе Белая глина избили кота

СЕГОДНЯ 18:30 2019-07-18T18:30:38+03:00

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6 июля 47-летняя женщина позвонила в полицию с жалобой на соседа. По словам звонившей, мужчина избил ее кота. Причину конфликта женщина не объяснила и просила срочно прислать участкового.

- Установлено, что 57-летний мужчина Геннадий Б. 5 июля в период с 9 до 18 часов избил кота, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Животном тем самым нанесены увечья. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

ИСТОЧНИК KP.RU