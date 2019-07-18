В Отрадненском районе женщина отказалась возвращать деньги за больную корову
Животное страдало лейкозом
ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:
12 июля в полицию обратилась женщина, которую обманули при покупке коровы по кличке «Марина». В станице Попутной она купила буренку Гончаловой Н. за 90 тысяч рублей. Позже выяснилось, что животное болеет лейкозом.
- После покупки новая владелица коровы отвела ее в ветуправление, - сообщает источник в правоохранительных органах. – После обследования выяснилось, что буренка болеет лейкозом. После этого женщина попросила вернуть деньги за больное животное. Прошлая хозяйка Гончарова Н. отказалась возвращать деньги
ИСТОЧНИК KP.RU