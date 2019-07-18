2019-07-18T18:42:37+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе женщина отказалась возвращать деньги за больную корову

Животное страдало лейкозом
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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12 июля в полицию обратилась женщина, которую обманули при покупке коровы по кличке «Марина». В станице Попутной она купила буренку Гончаловой Н. за 90 тысяч рублей. Позже выяснилось, что животное болеет лейкозом.

- После покупки новая владелица коровы отвела ее в ветуправление, - сообщает источник в правоохранительных органах. – После обследования выяснилось, что буренка болеет лейкозом. После этого женщина попросила вернуть деньги за больное животное. Прошлая хозяйка Гончарова Н. отказалась возвращать деньги

ИСТОЧНИК KP.RU

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