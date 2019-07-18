В Анапском центре «Смена» открылся класс криминалистики

СЕГОДНЯ 18:42 2019-07-18T18:42:47+03:00

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В Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» торжественно открыли класс криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. В течении всего года здесь будут проводить занятия с детьми в рамках общеобразовательной программы «Юный следователь».

- В классе есть все необходимое оборудование для того, чтобы не только рассказать, но и показать юным следователям всю специфику этой сложной профессии. При этом, ученики своими глазами могут увидеть экспонаты, которые рассказывают о становлении и развитии криминалистики в нашей стране, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Уже в первый день работы класса специалисты рассказали детям об азах криминалистической науки.

Открытие криминалистического класса поможет не только вести профилактическую работу с подростками, но и склонить кого-нибудь из юных дарований к выбору этой сложной, но увлекательной профессии, - уточнили в СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU