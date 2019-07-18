2019-07-18T19:09:10+03:00
Экономика

На Кубани финишировала уборочная компания

Регион завершил ее первым в стране
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае завершилась уборочная кампания. В 2019 году регион смог собрать рекордные 11 млн 117 тысяч тонн зерна, что на 700 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

- на полях региона работает самая современная сельскохозяйственная техника. В регионе выводят самые урожайные сорта агрокультур, благодаря работе местных ученых-селекционеров. В результате, удается получать высокий урожай качественной пшеницы, которая очень востребована на внутреннем и внешнем рынках, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что на сегодняшний день закупку кубанской пшеницы осуществляют порядка 80 стран мира. К 2024 году запланирован рост экспорта зерна из Краснодарского края еще на 20%. К этому же времени объемы экспорта продукции кубанского АПК должны достичь 3,8 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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