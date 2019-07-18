Дворы анапских многоэтажек освободят для проезда пожарной техники

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-18T19:55:03+03:00

Об этом говорили сегодня на совещании в администрации курорта по обеспечению пожарной безопасности

Изменить размер текста: A A

Дворы многоэтажек Анапы проверили на доступность их для пожарной техники. Согласно действующим правилам, автовышке необходимо подъехать практически вплотную к зданию, также должен быть обеспечен беспрепятственный доступ спасателей к гидрантам, обеспечивающим подачу воды для тушения. Однако, во многих дворах эти меры соблюсти нельзя.

- На въезде установлены искусственные препятствия, нет сквозных проездов, припаркованные машины не дают подъехать к домам, перекрывают забор воды, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

В результате проведенных проверок со всех управляющих компаний собрали сведения о дворах с наличием препятствий для проезда. Данные материалы рассмотрели в комиссии по безопасности дорожного движения. В результате были вынесены предписания о демонтаже незаконных конструкций. Материалы по 35 домам уже передали в суд.

Стоит отметить, что устранить все нарушения в данном вопросе планируют до 25 июля 2019 года.

Добавим, количество природных пожаров в Анапе в нынешнем году удалось снизить почти в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU