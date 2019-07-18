2019-07-18T21:15:36+03:00
Общество

В Краснодаре 4 сотрудника ресторана в ТЦ «Галерея» получили ожоги кипятком

Пострадавшие доставлены в больницу
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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В полицию Краснодара обратились сотрудники ресторана «Ливан Хаус» из-за несчастного случая. 4 сотрудника кто-то облил кипятком. Пострадавших доставили в больницу.

- 18 июля к нам поступило сообщение, что в одном из кафе и ресторанов в ТРЦ «Галерея» произошел несчастный случай. Ожоги по неустановленным причинам получили четыре сотрудника ресторана, - рассказал официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. - Пострадавшие доставлены в больницу. Проводится проверка факту инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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