В Краснодаре 4 сотрудника ресторана в ТЦ «Галерея» получили ожоги кипятком
Пострадавшие доставлены в больницу
ФОТО: архив "КП"
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В полицию Краснодара обратились сотрудники ресторана «Ливан Хаус» из-за несчастного случая. 4 сотрудника кто-то облил кипятком. Пострадавших доставили в больницу.
- 18 июля к нам поступило сообщение, что в одном из кафе и ресторанов в ТРЦ «Галерея» произошел несчастный случай. Ожоги по неустановленным причинам получили четыре сотрудника ресторана, - рассказал официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. - Пострадавшие доставлены в больницу. Проводится проверка факту инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU