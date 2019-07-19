В Краснодаре откроется фотовыставка о японо-российских отношениях

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-19T07:42:14+03:00

Ее представят 7 августа в художественном музее имени Коваленко

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В Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко откроется фотовыставка о японо-российских отношениях. Редкие фотографии предоставляет архив министерства иностранных дел Японии. Всего их около 80 экземпляров.

Они продемонстрируют зарождение российско-японских отношений между членами императорских семей двух стран, приход российской миссии в Японию, начало дипломатических отношений.

Большую часть коллекции составляет русско-японская война, а затем и Вторая мировая. Она тоже будет показана в Краснодаре.

И новая история расскажет о современном этапе взаимоотношений двух стран - от советской к российской.

Выставка будет работать до 25 августа. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU