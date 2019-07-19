В Хадыженске мужчина от злости на соседа перерезал 38 коз в его сарае
В полиции Апшеронского района начали расследование необычной вендетты. В одном из дворов по улице Галкина в Хадыженске хозяин обнаружил 38 трупов коз. На место происшествия он сразу же вызвал силовиков.
Выяснилось, что массовое жертвоприношение в соседском сарае совершил его давний недоброжелатель. Правда, мотив мести правоохранителям пока неизвестен.
Тем не менее, сумма ущерба уже зашкаливает за 200 тысяч рублей. А значит, мужчину, вырезавшего соседское подсобное хозяйство почти под корень, ждет уголовное наказание.
- У мужчины нашли вещи со следами крови животных, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Кстати, в Отрадненском районе Краснодарского края женщина отказалась возвращать деньги за больную корову. Покупатели выяснили, что животное страдало лейкозом.
ИСТОЧНИК KP.RU