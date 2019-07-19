Температура воды в Черном море 19 июля 2019: купальный сезон возвращается на курорты Краснодарского края

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-19T09:14:08+03:00

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Температура воды в Черном и Азовском морях начнет постепенно повышаться, начиная с сегодняшнего дня, 19 июля.

Середина июля на курортах Краснодарского края выдалась прохладной. После 35-градусной жары в регион пришел циклон с дождями. Температура воздуха снизилась до 24 градусов тепла. Вместе с тем вода в Черном и Азовском морях тоже стала прохладнее. Сегодня, 19 июля, ее среднее значение по побережью +23 градуса. Но туристы, которые уже было запаковали свои купальные костюмы, могут вновь расстегивать чемоданы. Температура воды в морях постепенно пойдет в рост.

Для тех, кому в такую воду заходить не хочется, в Росгидромете сообщают, что море в Сочи чуть теплее +24 градуса. В Геленджике термометры показывают отметку в 23,7 градусов, а в Анапе на полградуса меньше.

В пятницу на пляжах Азовского побережья, а конкретно в Темрюкетемпература воды поднялась до отметки 25,3 градусов, в Приморско-Ахтарске – 24,1 градус. В Ейске вода была немного прохладнее – 23,8 градусов тепла.

Погода на Кубани на неделе стабилизируется. В регион вернется летняя жара +30 градусов. Температура воды в море тоже повысится до +25.

ИСТОЧНИК KP.RU