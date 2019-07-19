В Сочи введён режим повышенной готовности из-за непогоды

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-19T09:42:25+03:00

Он будет действовать до середины дня 22 июля

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Метеорологи прогнозируют сильные дожди, град и шквалистый ветер на побережье Черного и Азовского морей сегодня, 19 июля. Скорость ветра может достигать 20 м/с. В штормовом предупреждении говорится о риске молниеносного подъема воды в реках, отчего возможны подтопления жилых кварталов.

Кроме того, в горной зоне могут сойти сели, а в районах Магри - Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

В мэрии Сочи заявляют, что все экстренные службы несут круглосуточные дежурства и находятся в готовности. Уровень воды в реках и водотоках измеряется постоянно.

- Отдыхающие и жители курортного города, рекомендуем вам быть предельно внимательными и не рисковать своей жизнью понапрасну. Не стоит прятаться от стихии под громоздскими конструкциями, баннерами и деревьями, - обращаются с официальной страницы городские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU