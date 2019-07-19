В "Магнитах" краснодарцы дерутся за сковороды

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-19T10:10:02+03:00

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В краснодарских "Магнитах" люди выстраиваются в очереди, а потом сметают с полок товар по акции. За обыкновенные сковороды женщины готовы ступать по головам.

- Сейчас действует акция, по условиям которой, покупатели могут приобрести сковороды Royal Küchen со скидкой до 80%, - говорят в торговой сети. - Обычная цена такой сковородки – 3599 рублей. Но если вы долго и упорно собирали не менее 40 наклеек, то она обойдется вам всего за 899 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721093" frameborder="0"></iframe> В магазинах расхватывают сковороды.

И горожанки ринулись в бой...за сковородками.

Сотрудники "Магнита" записывают видео такого ажиотажа и выкладывают в сеть. На кадрах, действительно, выталкивая друг друга из магического круга, покупатели хватают все без разбора, пишут "Кубанские новости".

Кому-то сковородок не хватило, в руках осталась лишь ручка от нее. Значит, бой продолжится в следующем раунде и так до 11 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU