В «Орленке» проходит самая масштабная смена за всю историю Центра

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-19T11:58:35+03:00

Она объединила 4000 ребят из 22-х стран мира

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В проекте участвуют увлечённые языкознанием, историей и культурой народов мира, мальчишки и девчонки от 11 до 16 лет из России, Германии, Венгрии, Франции, Китая, Праги, Канады, Эстонии, Чехии, Испании, Кипра.

Под девизом «Вместо стен будем строить мосты!» юные представители разных государств активно взаимодействуют друг с другом через диалог, спорт и творчество, делятся традициями, обычаями и культурным богатством своих стран, проводят исследовательские работы в области экологии, приобретают базовые профессиональные навыки в морском и военном деле, осваивают технические специальности, размышляют о добровольчестве (волонтёрстве).

«Международная смена «Мосты дружбы» - это увлекательное разностороннее приключение, которое позволяет объединить творческий, спортивный, научно-технический потенциал ребят со всего мира. «Орлёнок», в этом смысле, становится той необходимой базовой площадкой, которая даёт возможность молодёжи из разных концов света быть на одной волне, обмениваться опытом, создавать общие проекты, дружить. Мы поддерживаем это стремление ребят развивать знания о культурном, этническом, языковом многообразии и помогаем выстроить содружество и сотрудничество на принципах мира и толерантности», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В течение смены ребята пройдут полный цикл профильных мастер-классов, среди которых «Импровизация», «Стендап», «Уличный театр», «Киноисскуство и мультипликация», «Экскурсионный клуб», «Основы закаливания», «Ориентирование на местности», «Виртуальная регата + робототехника», «Декоративная роспись», «Автодело» и многие другие.

В «Орлёнке» мальчишки и девчонки научатся вести дневник погоды, строить и анализировать климатограмму, управлять маломерным судном, а также самолетом на авиатренажерах СУ-27 и FLAY MOTION, узнают, как придумать хореографическую постановку и научатся накладывать грим.

Главным событием проекта станет мюзикл, посвящённый культуре России, его поставят сами орлята.

Организаторы: Федеральная Служба безопасности России, Военно-исторический музей ООО «ВОЛГАСПЕЦИАЛПРИНТ», филиал ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 7-ая гвардейская десантно-штурмовая (горная) Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия, ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС», ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU