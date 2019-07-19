2019-07-19T14:38:53+03:00
Общество

В Краснодаре от грязи прочистили около 400 канализационных колодцев

Сейчас работы ведутся на улице Жуковой
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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В кубанской столице ведутся работы по очистки от ила канализационных колодцев и ливневок. Работы проведены на 400 из них.

- Для этого фронт работ разделили между шестью работниками. Три единицы техники задействованы, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии Краснодара.

Из ливневки вдоль дороги на улице Кореновской работники муниципальной коммунальной службы вывезли 4 кубометра ила.

- Мы нашли причины, почему во дворах многоэтажек по улицам Дзержинского, Покрышкина и Кореновской после дождей долго стоят лужи. Все ливневки здесь просто заросли илом. Теперь устранять все эти недостатки коммунального хозяйства будет специально созданная служба — чтобы привести поэтапно в порядок все стоки ливневой канализации, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В домах № 24 и 26 на улице Покрышкина работы продолжаются. Следом коммунальщики готовятся приступить к работам по другим адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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