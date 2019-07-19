В Краснодаре от грязи прочистили около 400 канализационных колодцев
В кубанской столице ведутся работы по очистки от ила канализационных колодцев и ливневок. Работы проведены на 400 из них.
- Для этого фронт работ разделили между шестью работниками. Три единицы техники задействованы, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии Краснодара.
Из ливневки вдоль дороги на улице Кореновской работники муниципальной коммунальной службы вывезли 4 кубометра ила.
- Мы нашли причины, почему во дворах многоэтажек по улицам Дзержинского, Покрышкина и Кореновской после дождей долго стоят лужи. Все ливневки здесь просто заросли илом. Теперь устранять все эти недостатки коммунального хозяйства будет специально созданная служба — чтобы привести поэтапно в порядок все стоки ливневой канализации, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.
В домах № 24 и 26 на улице Покрышкина работы продолжаются. Следом коммунальщики готовятся приступить к работам по другим адресам.
ИСТОЧНИК KP.RU